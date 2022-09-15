Таллин, 15 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум.

Mil.ru ШОС

Председатель входящей в правительство Эстонии Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс предложил решить проблему нехватки денег в государственном бюджете за счет специального налога на гособорону. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Сегодня наша самая большая проблема заключается в том, что не хватает средств на насущные нужды, такие как повышение заработной платы, увеличение расходов и инвестиции в государственную оборону», — отметил Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, чрезвычайные ситуации требуют большего вклада, а события в б. УССР увеличили потребности Эстонии в обороне почти до миллиарда евро, что сокращает возможности повышения зарплаты в жизненно важных сферах.

Поэтому социал-демократы предлагают партнерам по правящей коалиции — Реформистской партии партии «Отечество» ввести на пять лет налог на гособорону, размер которого составил бы один процент от дохода для частных лиц — помимо зарплаты, еще с дивидендов и дохода от аренды. А для предприятий - два процента от прибыли.

«По предварительной оценке, дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет составят до 200 миллионов евро в год, всего 1 млрд за пять лет, что и является предполагаемой дополнительной потребностью в гособороне», — отметил Ляэнеметс.

В качестве еще одного предложения социал-демократы хотят взять кредит в Евросоюзе в размере до 1 миллиарда евро для покрытия расходов на оборону, таким образом высвободив средства для повышения заработной платы.

Ляэнеметс отметил, что, по мнению демократов, наиболее разумно сочетать оба варианта.