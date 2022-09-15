Москва, , 09:05 — REGNUM Законопроект о предупреждающих этикетках на бутылках с алкоголем внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

На этикетках предлагается писать предупреждение: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!».

Кроме того, предлагается на этикетке писать о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку, или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки, или площади потребительской тары (упаковки).

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