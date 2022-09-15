Южно-Сахалинск, , 09:05 — REGNUM Сахалин досрочно выполнил программу по переселению граждан из аварийного жилья и получит из федерального бюджета ещё 11 млрд рублей на продолжение реализации мер по улучшению жилищных условий населения. Об этом в своём телеграм-канале 15 сентября написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Глава области отметил, что Сахалин по объёмам расселения аварийного жилого фонда опережает многие регионы России. В 2020 году были расселены более 6 тыс. человек, в 2021 году — почти 4 тыс. В этом году из аварийного жилья переедут более 5 тыс. человек.

«Важно удерживать такой темп и дальше. Тогда мы сможем расселить всех жителей из аварийных домов в ближайшие годы. И федеральное финансирование является большим подспорьем в решении этой проблемы», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соликамске Пермского края, благодаря национальному проекту »Жилье и городская среда», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселены 223 человека.