Казань, 15 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей получила Татария на проведение работ по лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает минлесхоз РТ.

Minleshoz. tatarstan.ru Лесовосстановление

Как уточнили в ведомстве, выделенные средства направят на проведение мероприятий по дополнению лесных культур на площади 1,1 тыс. гектаров.

В 2022 году республике в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» из федерального бюджета выделено порядка 111,5 млн рублей, из них на увеличение объемов лесовосстановления — 89,5 млн рублей. Площадь лесовосстановления на текущий год составляет 3619,1 га.

За время действия проекта (с 2019 по 2022 годы) в Татарии лесовосстановление выполнено на площади 15 127 га.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии объем финансирования природоохранных мероприятий в течение 2022−2024 годов составит 13,2 млрд рублей, из них более 10 млрд рублей — федеральные средства.

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