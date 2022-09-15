Ереван, 15 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Все 35 депутатов парламента Армении оппозиционных фракций «Честь имею» и «Армения» в ночь на 15 сентября подписали требование об импичменте премьер-министру республики Николу Пашиняну. Об этом, как передаёт агентство Yerevan․Today, объявил собравшимся протестующим возле парламента депутат Арам Вардеванян.

Официальное интернет-представительство президента России Никол Пашинян

«Мы подписали, для импичмента Пашиняна необходимы подписи 18 депутатов [правящей фракции] «Гражданского договора"», — сказал Вардеванян.

Сообщается, что перед протестующими зачитали адреса проживания депутатов из правящей партии. Планируется провести шествие по этим адресам, чтобы потребовать от народных избранников подписать требование об импичменте.

Стоит отметить, что народное недовольство вызвало заявление Пашиняна о готовности подписать некий документ, за который его могут назвать «предателем». Протестующие, собравшиеся возле парламента, стали требовать импичмента для главы правительства и пытались прорваться через ворота на территорию парламента.