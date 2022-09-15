Якутск, , 09:08 — REGNUM В столице Якутии устраняют последствия шквалистого ветра. ПОА «Якутскэнерго» получило 111 заявок от потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в оперативном штабе республики.

Ремонтные работы на линии электропередачи t. me/skuznetsov_nvkz

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В том числе зафиксированы шесть отключений электроэнергии. Восстанавливают линии на Сергеляхском шоссе, улице Сергеляхская, а также в пригороде столицы — микрорайоне Марха и поселке Маган.

«В оперативно-диспетчерскую службу ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» поступило 111 заявок от потребителей Якутска и пригородов, 6 из них об отсутствии электроснабжения. Все они будут отработаны в полном объеме, работы будут завершены в ближайшее время», — отметил заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов.

По его словам, силы и средства для устранения последствий непогоды будут усилены. Звонки горожан принимаются по горячей линии. За ночь восстановлено электроснабжение на восьми участках.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура оценит оперативность восстановления электроснабжения в Якутске после шквалистого ветра 8 сентября. Внимание также уделят качеству взаимодействия аварийных служб.