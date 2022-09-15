Астана, 15 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Жители столицы Казахстана Нур-Султана поддержали переименование города. Это следует из трансляции заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

В ходе публичных слушаний жители столицы поддержали переименование Нур-Султана в Астану.

Отметим, что трансляция ведётся 15 сентября в социальных сетях представительного органа власти Нур-Султана — маслихата.

Как сообщало ИА REGNUM, конституционный совет Казахстана признал конституционным проект закона об изменении срока правления президента республики и переименовании столицы, направленный на рассмотрение президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.