Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве на территории бывших промзон и на заброшенных и неэффективно используемых территориях создадут более 55 тысяч новых рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

На рабочем месте Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего панируется реорганизовать около 150 заброшенных и неэффективно используемых территорий столицы. В настоящее время инвесторы уже приступили к комплексному развитию 14 участков бывших промзон площадью 188 га.

Инвестиции в реализацию проектов составят 444 млрд рублей. На 14 участках построят около 4 млн кв. метров недвижимости, в том числе почти 1,8 млн кв. метров жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве появится порядка 9,1 тыс. новых рабочих мест.

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