Минск, , 08:55 — REGNUM С рабочим визитом в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Самарканде, вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 15 сентября сообщает агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистан», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что самолёт с белорусским лидером на борту произвёл вылет из аэропорта Болбасово под Оршей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл в узбекский город Самарканд, где начинается саммит ШОС.