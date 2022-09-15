Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии определились с датой отмена особого противопожарного режима, который введён 15 апреля. Его предлагается снять в начале октября. Соответствующий проект постановления разработал ГКЧС республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Трава продолжает дымиться Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Проектом постановления предлагается отменить особый противопожарный режим на территории Чувашии с 3 октября 2022 года.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров», — говорится в документе.

В случае принятия данного решения органам местного самоуправления будет рекомендовано отменить на соответствующих территориях особый противопожарный режим.

Напомним, что в 2021 году особый противопожарный режим в Чувашии отменили 5 октября, в 2020 году — 7 октября, в 2019 году — 6 октября, в 2018 году – 10 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году не раз объявлялась чрезвычайная пожарная опасность. По данным властей, в январе–августе 2022 года в Чувашии зарегистрировано 1052 пожара (в январе–августе 2021 года — 1146), в том числе 281 пал сухой травы и сжигание мусора (в январе–августе 2021 года — 349).