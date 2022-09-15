Чебоксары, 15 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Чувашии определились с датой отмена особого противопожарного режима, который введён 15 апреля. Его предлагается снять в начале октября. Соответствующий проект постановления разработал ГКЧС республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Трава продолжает дымиться

Проектом постановления предлагается отменить особый противопожарный режим на территории Чувашии с 3 октября 2022 года.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров», — говорится в документе.

В случае принятия данного решения органам местного самоуправления будет рекомендовано отменить на соответствующих территориях особый противопожарный режим.

Напомним, что в 2021 году особый противопожарный режим в Чувашии отменили 5 октября, в 2020 году — 7 октября, в 2019 году — 6 октября, в 2018 году – 10 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году не раз объявлялась чрезвычайная пожарная опасность. По данным властей, в январе–августе 2022 года в Чувашии зарегистрировано 1052 пожара (в январе–августе 2021 года — 1146), в том числе 281 пал сухой травы и сжигание мусора (в январе–августе 2021 года — 349).