Сеул, , 08:55 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 14 сентября телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, с которым обсудил ядерные амбиции КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава южнокорейского МИД отметил, что мировое сообщество должно направить Пхеньяну решительный сигнал о недопустимости продолжения ядерной программы.

Это замечание Пак Чин сделал спустя неделю после того, как в КНДР приняли закон о ядерном статусе.

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Министр также добавил, что Южная Корея будет расширять сотрудничество с МАГАТЭ и добиваться денуклеаризации Северной Кореи.

Между тем глава внешнеполитического ведомства передал озабоченность жителей страны по поводу запланированного Японией сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1». Он отметил, что сброс должен осуществляться с соблюдением международных правил.