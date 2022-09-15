Сеул, 15 сентября 2022, 08:55 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 14 сентября телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, с которым обсудил ядерные амбиции КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Глава южнокорейского МИД отметил, что мировое сообщество должно направить Пхеньяну решительный сигнал о недопустимости продолжения ядерной программы.
Это замечание Пак Чин сделал спустя неделю после того, как в КНДР приняли закон о ядерном статусе.
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Министр также добавил, что Южная Корея будет расширять сотрудничество с МАГАТЭ и добиваться денуклеаризации Северной Кореи.
Между тем глава внешнеполитического ведомства передал озабоченность жителей страны по поводу запланированного Японией сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1». Он отметил, что сброс должен осуществляться с соблюдением международных правил.