Сеул, 15 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 14 сентября телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, с которым обсудил ядерные амбиции КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Глава южнокорейского МИД отметил, что мировое сообщество должно направить Пхеньяну решительный сигнал о недопустимости продолжения ядерной программы.

Это замечание Пак Чин сделал спустя неделю после того, как в КНДР приняли закон о ядерном статусе.

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Министр также добавил, что Южная Корея будет расширять сотрудничество с МАГАТЭ и добиваться денуклеаризации Северной Кореи.

Между тем глава внешнеполитического ведомства передал озабоченность жителей страны по поводу запланированного Японией сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1». Он отметил, что сброс должен осуществляться с соблюдением международных правил.