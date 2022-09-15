Владивосток, , 08:51 — REGNUM Во Владивостоке, 17 и 18 сентября, в рамках международной серии X-Waters World Championship пройдет заплыв на открытой воде через пролив Босфор Восточный. В заплыве примут участие представители 50 городов России, а также иностранные спортсмены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

После заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

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X- Waters — крупнейшая международная плавательная серия, появившаяся в России. Ежегодно стартуют 20 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. Заплыв во Владивостоке пройдет во второй раз и станет одним из этапов X-Waters World Championship 2022.

Во Владивостоке ожидается рекордное количество участников — 4 тыс. пловцов. Они пересекут залив Босфор Восточный с острова Русского на материк, а также с набережной ДВФУ вокруг острова Скрыплева.

18 сентября во Владивостоке состоится финал, не имеющего аналогов проекта «Обними Россию». 15 спортсменов утром проплывут 4700 метров во Владивостоке и, совершив перелёт, вечером проплывут 2600 метров в Калининграде, таким образом, «обняв» Россию вплавь.

Как сообщало ИА REGNUM, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов победил на Всероссийской Спартакиаде на дистанции 200 метров на спине. Представляющий Московскую область спортсмен показал время 1 минута 55,90 секунды.