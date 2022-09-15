Ставрополь, 15 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Упавший в Ставропольском крае летательный аппарат мог быть беспилотником-разведчиком советского производства. Их раньше использовали ВСУ как дроны-камикадзе. Такое мнение высказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По его словам, такие летательные аппараты выпускались до конца 80-х прошлого столетия. Максимальное расстояние, которое он мог преодолеть, — до тысячи километров. Один из таких беспилотников ВСУ упал в начале спецоперации в Хорватии, поделился эксперт.

«Это скорее всего советский дальний беспилотник-разведчик. Два варианта: ТУ-141 и ТУ-143. Разрабатывался в 70-е, выпускался до конца 80-х. Выпущено было приличное количество, где-то порядка 150 единиц. Запускался с наземной катапульты. Изначально он был многоразового пользования, то есть после отработки он приземлялся на парашюте», — приводит слова Дандыкина «Московский комсомолец».

Он также отметил, что ранее эти беспилотники, максимальная скорость которых достигала 1100 км/час, использовались как воздушные мишени для тренировки расчетов ПВО, в том числе на западной границе. После распада СССР большая часть этих технических устройств осталась на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября, около 17:05, в районе села Кендже-Кулак Туркменского района Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат. Местные жители слышали два взрыва. При падении пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Сотрудника МЧС с ожогами доставили в больницу. Угрозы жизни остальным пострадавшим нет.