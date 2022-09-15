Лондон, 15 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс готовится отменить налог на сахар в безалкогольных напитках и отказаться от некоторых мер по борьбе с ожирением, чтобы облегчить бремя роста цен для населения страны, сообщила 15 сентября газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

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Британский министр финансов Квази Квартенг отдал распоряжение, чтобы чиновники здравоохранения пересмотрели меры по борьбе с ожирением, что, вероятно, приведет к отмене многих из них.

Times сообщила, что запрет на акции «купи один, получи второй бесплатно» на нездоровую пищу, отложенный правительством в начале 2022 года на фоне растущих цен, теперь уже вряд ли будет принят.

Запрет на продажу сладостей и шоколада у кассы, который должен был вступить в силу в октябре месяце, также оказался под вопросом.

В августовском интервью Daily Mail Трасс заявила, что откажется от планов по ограничению промоакций с продуктами и напитками с высоким содержанием жира, соли или сахара и не будет вводить никаких новых налогов на нездоровую пищу.

«(Люди) не хотят, чтобы правительство указывало им, что есть», — сказала Трасс.