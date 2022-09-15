УАФ призвала лишить сборную России по футболу участия в Евро-2024
Киев, 15 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Ассоциация футбола на территории б. УССР (УАФ) призывает не допускать футбольную сборную России к участию в жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом 15 сентября заявил президент УАФ Андрей Павленко, его слова приводятся на сайте ассоциации.
«Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьёвке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — сказал он.
Также Павелко добавил, что также ассоциация прилагает все возможные усилия для того, чтобы не состоялся товарищеский матч сборной России с командой Боснии и Герцеговины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и запретил российским клубам выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.