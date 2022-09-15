Красноярск, , 08:47 — REGNUM Инаугурация нового мэра Красноярска Владислава Логинова состоится 16 сентября в 12:00 по местному времени. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Красноярск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Церемония пройдёт в овальном зале горадминистрации. В ней примут участие чиновники, депутаты, почётные граждане города и другие.

Новый глава Красноярска во время инаугурации примет присягу. Также ему вручат геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра» и символический ключ от Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Красноярска на сессии 13 сентября 2022 года избрали мэром Красноярска 55-летнего Владислава Логинова. Ранее он был первым заместителем главы города.

До этого пост мэра Красноярска занимал Сергей Ерёмин. Он ушёл в отставку в июле 2022 года и стал заместителем губернатора Красноярского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Избран новый мэр Красноярска