Калуга, 15 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Открытие детского технопарка «Кванториум» состоялось 14 сентября в калужском микрорайоне Турынино на базе средней общеобразовательной школы № 44. Мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба городской думы Калуги В детском технопарке «Кванториум» калужской школы № 44

«Кванториум» школы № 44 станет частью образовательной среды, созданной на базе кабинетов физики, химии, биологии и информатики. В первой половине дня все аудитории будут использоваться в рамках традиционного образовательного процесса. А во второй — распахнут свои двери для обучающихся по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, для внеклассных мероприятий, в том числе конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад. Также здесь будут проходить образовательные мероприятия для детей и педагогов из других образовательных организаций. В детском технопарке будут преподавать естественно-научные предметы — химию, физику, биологию, математику и информатику. Также здесь будут проходить курсы по выбору на уровнях основного общего и среднего общего образования, внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительное образование детей по программам технической направленности — био, робо, хайтек.

Это уже второй «Кванториум», который расположился на базе общеобразовательной школы в Калуге. Первый был открыт в 2021 году в школе № 25.