Луганск, 15 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщает 15 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 03.05 (совпадает с мск) по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.