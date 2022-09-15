Донецк, 15 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. ВСУ открыли огонь по Донецку и Горловке. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Обе атаки зафиксированы одновременно, в 8:10, с применением артиллерийский орудий калибра 155 мм.

С позиций ВСУ по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда, из Дзержинска по Горловке — пять снарядов.