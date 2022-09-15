15 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Республика готова наводить мосты и предоставлять платформы для диалога, когда и где это необходимо для дела мира.

«Наша вера всегда была решающим фактором в поисках мира. Мы имеем общие ценности, в том числе сострадание, социальную справедливость и человечность. Как таковые, они могут обеспечить строительные блоки для мира. Они могут показать, что, несмотря на резкие различия нашего глобализированного мира, мы можем преодолеть наши глубокие разногласия», — начал свою статью, вышедшую 14 сентября в The National Interest, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Максим Исаев, , 09:23 — REGNUM Свою статью президент Казахстана написал по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане. В нем принимают участие более 100 делегаций из 50 стран мира.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Таково, продолжил он, основное послание VII Съезда мировых и традиционных религиозных лидеров, который проходит на этой неделе в столице республики. Казахстан вновь соберет религиозных лидеров со всего мира. В этом году впервые в саммите участвует его святейшество папа Римский Франциск.

С 2003 года этот форум предоставляет бесценную платформу для очень важных и порой очень сложных дискуссий. Еще в 2003 году, после теракта 11 сентября, высокий уровень религиозной напряженности во всём мире создал острую потребность в позитивном взаимодействии.

«Я активно выступал за этот форум и работал над его созданием в Казахстане», — отметил он.

«Меня воспитали с верой в то, что религиозные различия не являются препятствием для гармонии. Я — мусульманин, рос в Алма-Ате, на меня повлияло посещение различных домов и семей друзей разных вероисповеданий. Мой опыт не был уникальным. Это была и есть наша культура», — добавил Токаев, не уточнив, о какой именно культуре идет речь.

Возможно, это связано с тем, что это культурный и религиозный сухопутный мост через сердце Евразии. В детстве, отмечает Токаев, он и его окружение воспринимало это как должное. Став же взрослыми, он и его окружение начали ценить важность такого общего взгляда на вещи. Оттуда это был естественный шаг к глобальному форуму, продвигающему культуру толерантности.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

В те первые годы конгресс способствовал взаимодействию между христианскими, исламскими, еврейскими, буддийскими, индуистскими и другими религиозными лидерами. Благодаря ему удалось не только добиться затягивания религиозных ран, но и справиться с противоречиями и экстремизмом, последовавшими за терактами 11 сентября.

По словам Токаева, в этом году саммит проходит в такое же время глобальной неопределенности и нестабильности.

«Помимо новых войн и конфликтов, мы также должны бороться с ускоряющимся климатическим кризисом, пошедшей на спад глобальной пандемией, нехваткой продовольствия и энергии и широко распространенной экономической неопределенностью», — указал президент Казахстана.

Он выразил надежду на то, что в эти трудные времена этот саммит сможет предоставить религиозным лидерам мира платформу для того, чтобы снова собраться вместе, чтобы сыграть ведущую роль в отстаивании единства. В конце концов, разве их роль не в том, чтобы наводить мосты, успокаивать, исцелять, проявлять милосердие, сострадание и демонстрировать заботу обо всём человечестве?

«Я также надеюсь, что религиозные лидеры выступят с единым призывом восстановить мир и безопасность в нашем регионе в целом. Как принимающая сторона этого форума, Казахстан поддерживает эти усилия. Крайне важно восстановить уверенность и доверие в сердце Евразии. В такие моменты нам нужно строить мосты, а не стены. Мы приглашаем стороны любого кризиса сесть за стол переговоров в Казахстане. Насилие и ненависть — это не то, чего хочет Бог», — заявил Токаев.

Альтернативы и короткого пути нет, уверен Токаев. В Казахстане семнадцать крупных религий и более 100 этнических групп. Национальная идентичность республики строится на единстве в разнообразии, диалоге, терпимости, принятии и сопереживании.

«Вот почему в последние годы мы проводили международные переговоры по ядерной программе Ирана, по конфликту в Сирии и по правовому статусу Каспийского моря», — обратил внимание он.

«Безусловно, мы не единственная страна, которая придерживается такого подхода к религиозной терпимости или развитию диалога, посредничества и дипломатии. Но для этого нам нужно больше стран. Итак, осознавая как наше наследие, так и нашу ответственность, мы готовы наводить мосты и предоставлять платформы для диалога, когда и где это необходимо для дела мира», — заключил он.