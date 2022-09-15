Томск, , 08:43 — REGNUM В Томске 14 сентября произошло обрушение стены нежилого здания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в поисково-спасательной службе Томской области.

Обрушение стены дома в Томске Поисково-спасательная служба Томской области

Сигнал о происшествии на улице Крылова поступил около 13:50.

«Прибывшие на место спасатели провели разведку и приступили к разбору завала так как предварительно сообщили что под завалом возможно есть пострадавшие. После разбора завала пострадавших не обнаружено», — отметили в службе.

По данным СМИ, обломки рухнули на стоявший рядом гараж, где и находился человек. Однако ему удалось самостоятельно выбраться.