Томск, 15 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Томске 14 сентября произошло обрушение стены нежилого здания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в поисково-спасательной службе Томской области.

Поисково-спасательная служба Томской области Обрушение стены дома в Томске

Сигнал о происшествии на улице Крылова поступил около 13:50.

«Прибывшие на место спасатели провели разведку и приступили к разбору завала так как предварительно сообщили что под завалом возможно есть пострадавшие. После разбора завала пострадавших не обнаружено», — отметили в службе.

По данным СМИ, обломки рухнули на стоявший рядом гараж, где и находился человек. Однако ему удалось самостоятельно выбраться.