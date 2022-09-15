Сеул, , 08:43 — REGNUM Как ожидается, инфляция в Южной Корее достигнет своего пика в октябре, несмотря на недавнее ослабление южнокорейской воны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Чху Гён Хо.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 15 сентября в ходе заседания парламента.

Напомним, что индекс потребительских цен в августе составил 5,7%, что на 0,6% меньше, чем в июле текущего года.

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Известно, что инфляционное давление оказалось достаточно сильным из-за резкого роста цен на энергоносители и сырье.

Местная валюта также сильно просела по отношению к доллару. По состоянию на 14 сентября, доллар торговался на уровне 1390 вон. Нынешний курс наблюдается впервые за последние 13 лет.

«По-прежнему существуют опасения по поводу внешних факторов и высоких цен на нефть, однако я считаю, что потребительские цены ослабнут после октября», — добавил министр.

Ранее министр финансов Южной Кореи высказывал мнение о том, что инфляция достигнет своего пика в конце третьего или начале четвертого квартала, если цены на нефть не изменятся.