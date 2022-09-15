Сеул, 15 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Как ожидается, инфляция в Южной Корее достигнет своего пика в октябре, несмотря на недавнее ослабление южнокорейской воны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 15 сентября в ходе заседания парламента.

Напомним, что индекс потребительских цен в августе составил 5,7%, что на 0,6% меньше, чем в июле текущего года.

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Известно, что инфляционное давление оказалось достаточно сильным из-за резкого роста цен на энергоносители и сырье.

Местная валюта также сильно просела по отношению к доллару. По состоянию на 14 сентября, доллар торговался на уровне 1390 вон. Нынешний курс наблюдается впервые за последние 13 лет.

«По-прежнему существуют опасения по поводу внешних факторов и высоких цен на нефть, однако я считаю, что потребительские цены ослабнут после октября», — добавил министр.

Ранее министр финансов Южной Кореи высказывал мнение о том, что инфляция достигнет своего пика в конце третьего или начале четвертого квартала, если цены на нефть не изменятся.