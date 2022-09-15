Ягодное, Магаданская область, 15 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в двойном убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Установлено, что 7 сентября 2021 года фигурант распивал спиртное в гостях у своих знакомых в квартире жилого дома в поселке Дебин Ягоднинского городского округа. В какой-то момент началась ссора между гостем и хозяевами. Затаив обиду, мужчина решил дождаться, когда 66-летняя хозяйка квартиры и её 44-летний сын уснут, чтобы они не смогли оказать ему сопротивление. Убедившись, что жертвы уснули, обвиняемый взял на кухне нож, подошел к спящим людям и нанес не менее 29 ударов ножом в область шеи мужчины, а после 40 ударов ножом в область лица и шеи женщины.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела об убийстве семьи подростками в селе Юрьевка Павлоградского района завершено в Омской области.