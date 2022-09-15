Белград, 15 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Сербию и все страны Европы ожидает наиболее тяжёлая зима со времён Второй мировой войны, также власти республики не признают независимость Косова. Об этом 15 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в заключительном слове по итогам специального заседания Скупщины (парламента) Сербии, посвященного ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как подчеркнул Вучич, сербские власти никоим образом, ни прямо, ни косвенно, не признают независимость Косово

«Важно также знать, что все, что здесь говорили, фонтан желаний, это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», — сказал он.

«Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», — добавил сербский лидер.

Также Вучич отметил, что на данный момент в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии в качестве подготовки к зиме на данный момент зарезервировано 663 млн кубометров газа и этого для Сербии, по его словам, «должно хватить на два месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что рыночная цена электричества в ЕС, согласно прогнозам, будет в 2023 году в десять раз больше, чем в 2021 году.