Ульяновск, 15 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Ульяновске проводится проверка детских площадок в части соответствия требованиям безопасности. Этому предшествовало ЧП на игровой площадке, где на ребёнка упали качели. Об этом написал 15 сентября в телеграм-канале глава областного центра Дмитрий Вавилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка

По итогам оперативного совещания в мэрии градоначальник проинформировал, что была обсуждена ситуация с состоянием детских площадок.

«Продолжается инвентаризация детских площадок, выявление не соответствующих требованиям безопасности. Сегодня [15 сентября] стартуют работы по демонтажу уже выявленных аварийных объектов, в частности, качели на Докучаева, 2, где произошёл несчастный случай», — написал Дмитрий Вавилин.

Напомним, что прокуратура Ленинского района Ульяновска проверяет состояние детской площадки площадке во дворе дома № 2 по улице Докучаева.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что второклассник сломал обе руки на детской площадке по Докучаева, где на него упали качели. Глава региона высказал мнение, что причиной стало «бездействие должностных лиц», отметив, что жильцы неоднократно писали жалобы по поводу данной площадки. Главе Ульяновска поручено разобраться в ситуации и «привлечь всех авторов отписок к ответственности», а также провести ревизию детских площадок.