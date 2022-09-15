Луганск, 15 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом 15 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Реактивная система залпового огня M142 HIMARS

В 2:40 в представительстве зафиксировали обстрел со стороны ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по Лисичанску выпущено четыре ракеты.