Москва, , 08:36 — REGNUM В ОАО «РЖД» с 2023 года планируют проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы на 9,8%,. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств, сообщает 15 сентября «Коммерсант».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что дополнительные средства необходимы, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы рекордного уровня: в 2023 году, а она должна составить 1,23 трлн рублей.

В 2022 году инвестпрограмма тоже выходила за 1, 028 трлн рублей, но была секвестрирована до 838 млрд руб., в частности, из-за сокращения плановых вложений в БАМ и Транссиб.

Аналитики считают, что предлагаемый уровень индексации губителен для промышленности, а инвестпрограмма чересчур оптимистична.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидии на железнодорожные перевозки зарекомендовали себя как очень эффективный инструмент поддержки аграрного сектора.

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