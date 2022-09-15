Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена утвердила большую часть военной помощи Египту уже второй год подряд, несмотря на критику по поводу прав человека, как передает агентство France-Presse.

Египет

Государственный секретарь Энтони Блинкен окончательно утвердил пакет помощи в размере 1,17 миллиарда долларов для Египта, который является одним из крупнейших получателей помощи США с тех пор, как стал первой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем в 1979 году.

Блинкен решил не направлять часть помощи в 130 миллионов долларов после того, как установил, что Египет не соответствует стандартам в области прав человека.

Однако остальную помощь решено было все же отправить, частично в качестве исключения для поддержки борьбы с терроризмом, а также после подтверждения того, что в Египте наблюдается «явный и последовательный прогресс» в обеспечении надлежащего судопроизводства для заключенных.

Этим шагом США признают «значительные усилия, предпринимаемые через президентский комитет по помилованию», несмотря на «очень серьезную обеспокоенность по поводу основных свобод в Египте», сказал агентству высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

По его словам, администрация Байдена считает, что Египет «жизненно важен» для ряда горячих точек, включая сектор Газа, Ливию и полуостров Сомали.

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