Лондон, 15 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» сыграл вничью с австрийским «Ред Булл Зальцбург» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 48-йминуте счёт открыл нападающий «Челси» Рахим Стерлинг. «Ред Булл» восстановил равновесие на 75-й минуте благодаря голу полузащитника Ноа Окафора.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в группе Е, на счету команды одно очко. «Ред Булл Зальцбург» идёт на третьем месте с двумя очками.

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