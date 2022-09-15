Мелитополь, 15 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские силы несколько раз пытались провести «разведку боем» на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Он отметил, что ВСУ активно применяют беспилотные летательные аппараты. Несколько таких беспилотников были сбиты на протяжении дня.

«Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогов также рассказал о попытке ВСУ прорвать оборону у села Нестерянка в Запорожской области. Их атаки были отбиты, ВСУ потеряли более 50 человек.

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