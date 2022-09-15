15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Главный вор и террорист на планете — США, которые громче всех кричат: «Держи вора». Мнения.

Светлана Шаповалова, , 09:24 — REGNUM Известие о том, что сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма, спровоцировало большой общественный резонанс. Людям непонятно, как страна, финансировавшая и создавшая множество террористических организаций, разбомбившая Югославию, Ливию, Ирак, убившая более 10 миллионов людей, может кому-то что-то присваивать?

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Список? Это всего лишь их влажные фантазии… Этим списком даже не подтереться нормально… Вообще, санкции и списки Госдеп должен уже делать в рулонах и без текста, желательно на мягкой бумаге», — иронизирует Рагнар Рязанов.

«Пусть сенаторы в зеркало глянут и увидят и террористов, и фашистов», — пожелала Любовь Ткалич.

«А может, США сами себя признают спонсором терроризма, ведь, по сути, сейчас они спонсируют террористов, которые уничтожают мирных людей», — предлагает Елена Климова.

«А США могут стать террористическим государством, если их прижмут, по документам о государственном терроризме они по всем пунктам подходят!» — поддерживает Пелагея Куприянова.

«Вспомните, кто бомбил и убивал людей! В Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене, Сомали и так далее? США и их цепные псы НАТО — ЕС! А во скольких странах мира США совершили вооруженные госперевороты? ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чье детище? США!» — напоминает Алексей Любимов.

«США — главные террористы в мире», — поддерживает Илья Паршин.

«Странно, что мы до сих пор в список спонсоров терроризма не включили не только США и их вассалов, но даже киевскую хунту… Хотя по логике они не спонсоры, а сами террористы и есть…» — рассуждает Михаил Попов.

«Что мешает России объявить США «спонсором терроризма и зачинщиком госпереворотов по всему миру»? Странно, что до сих пор это не было сделано, так как это чистая правда. Иран будет в числе первых стран, которые это поддержат, памятуя то, как был убит Касем Сулеймани», — приводит довод Н.

Хищник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что мешает России внести США не в спонсоры, а в создатели терроризма по всему миру?» — спрашивает Роман Якимов.

«Действительно, пора прекращать спонсировать террористов, поставляя им на Запад газ, нефть, электроэнергию, удобрения и прочие ништяки…» — предлагает Андрей Борода.

«Играются с огнем, какие же мерзкие, самодовольные уродцы! Терроризм в мире на их совести!» — соглашается Никита Бородин.

Напомним, киевский режим уже давно требует от США, чтобы они объявили Россию страной — спонсором терроризма. Однако Вашингтон постоянно от этого уклоняется, тем более что никаких реальных оснований для этого нет.

О том, что сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вышли с инициативой, которая позволит включить Россию в перечень стран — спонсоров терроризма в обход позиции Госдепартамента, известили в Politico. Оба сенатора считают, что Россия «заслужила право» быть частью «клуба изгоев» наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией.

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