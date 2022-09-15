Донецк, 15 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевские район Донецка, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 7:10 каратели ВСУ выпустили из Орловка по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм.