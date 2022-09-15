Лондон, 15 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют оказать давление на банки Турции, которые начали работать с российской платёжной системой «Мир». Об этом пишет 15 сентября британская газета Financial Times.

Sdelanounas.ru МИР

По информации издания, США хотят оказать давление на турецкие банки, которые подключились к российской платежной системе «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, карты платёжной системы «Мир» должны заработать на Кубе до конца 2022 года.