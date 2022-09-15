Благовещенск, , 08:42 — REGNUM В Амурской области ищут сотрудницу «Почты России», которая покинула место работы, прихватив средства, предназначенные на выдачу пенсий и материнского капитала. Женщину заметили в Благовещенске, её ищет поисково-спасательный отряд «Амур», сообщило ИА ПортАмур.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

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Пожилая амурчанка уехала на поезде в столицу Приамурья из посёлка Ерофей Павлович, не предупредив родных.

«Мы предполагаем, что она заранее готовилась, планировала. По 300 тысяч она взяла под расписку у двоих местных жителей, при ней были деньги почты. Она сменила сим-карту, на связь не выходит», — рассказали в ПСО «Амур».

«Мы оказываем сотрудникам правоохранительных органов максимальное содействие. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Почты России».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница посёлка Ерофей Павлович в Амурской области пропала после того, как уехала на поезде в направлении столицы региона Благовещенска. Амурчанке 58 лет.