Улан-Удэ, 15 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано около 13,7 тыс. преступлений, что на 4% меньше января-августа 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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В частности, снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (-7,4%), мошенничеств (-15,2%), разбоев (-25,9%), изнасилований и покушений на изнасилование (-30,6%) и так далее.

«На 4,1% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,7% (в январе–августе 2021 года — 28,7%)», — добавили в ведомстве.

Отмечено также снижение на 13,2% числа преступлений, совершённых с использованием современных технологий.

При этом на 17,6% выросло количество угонов, на 16,7% — преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов.