Ереван, 15 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь после столкновений на границе. Ночь в целом прошла спокойно, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян 15 сентября в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил в интервью общественному телевидению, что к договорённости о прекращении огня стороны пришли «при вовлечённости международного сообщества». Перемирие вступило в силу 14 сентября с 20:00 (19:00 мск).

«Ночью на армяно-азербайджанской границе существенных инцидентов не было», — написал Торосян.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили об обстрелах азербайджанской стороной приграничных районов в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях. В Баку обвинили армянскую сторону в нанесении ударов по позициям азербайджанских войск на границе. Обе стороны сообщили о потерях среди военных.

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