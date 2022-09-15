Ревда, Свердловская область, 15 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Ревде Свердловской области местный житель предстал перед судом по обвинению в убийстве своих знакомых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в июле 2021 года мужчина распивал алкоголь со своими знакомыми. В какой то момент между уральцами произошёл конфликт. Один из них жестоко избил собутыльников. В результате полученных травм они скончались на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 14,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, преступление относится к числу особо тяжких. Их за январь–июль 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 4913. Показатель на 8,2% превышает аналогичный в 2021 году.