Глазго, Великобритания, , 08:26 — REGNUM Итальянский «Наполи» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Наполи» (сс) RonnyK

В составе «Наполи» голы забили нападающие Маттео Политано с пенальти на 68-йминуте, Джакомо Распадори на 85-й и полузащитник Тангай Н’Домбеле на 91-й.

С 55-й минуты «Рейнджерс» играли в меньшинстве после удаления хавбека Джеймса Сэндса.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в группе А, на счету команды шесть очков. «Рейнджерс» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

Читайте также: Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над «Маккаби» в матче ЛЧ