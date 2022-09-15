Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:25 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного за незаконные перевозку и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Изъятая чёрная икра Https://34.мвд.рф/

Читайте также: На Сахалине полицейские пресекли незаконную добычу красной икры

1 сентября в гараже и квартире в Комсомольске-на-Амуре полиция обнаружила и изъяла икру рыб осетровых пород в объёме более 207 кг. По версии следствия, фигуранты незаконно добыли икру, перевезли и хранили для последующей продажи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Корсаковском районе полицейскими был пресечен факт незаконной добычи красной икры на берегу реки Новикова.