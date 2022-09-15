Донецк, 15 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 сентября вооружённые бандеровские формирования дважды обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области.

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