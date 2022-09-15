Донецк, 15 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. За последние 24 часа в результате обстрелов киевских нацистов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) были ранены девять мирных жителей. Об этом 15 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 14 сентября до 08:00 15 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики девять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в этом число входят четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Белгородской области приняли решение перевести школы, находящиеся недалеко от границы с территорией б. УССР, на дистанционное обучение.