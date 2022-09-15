Нижний Новгород, 15 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Поволжье максимальные среднедушевые доходы отмечены в Татарии — 42 099 рублей, минимальные — в Марий Эл, где показатель составляет 23 329 рублей. Соответствующие данные по итогам полугодия публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В первом полугодии 2022 года в России номинальные денежные доходы в расчёте на душу населения составили 40 304 рубля, в том числе в Поволжье — 31 919 рублей. По сравнению с соответствующим прошлогодним периодом рост доходы населения в РФ увеличились на 13,3%, в ПФО — 12,8%.

Как следует из документа, в Приволжском федеральном округе лидером по уровню доходов населения является Татария: в среднем на душу населения они составляют 42 099 рублей. В тройке лидеров также Нижегородская и Самарская области, где доходы на душу населения составляют соответственно 38 783 рубля и 33 391 рубль.

Топ-5 замыкают Пермский край и Башкирия со среднедушевыми доходами в размере 33 107 и 31 848 рублей.

Минимальные среднедушевые доходы по итогам полугодия зарегистрированы в Марий Эл — 23 329 рублей. Далее идут Мордовия и Чувашия со средними доходами в размере 23 902 рубля и 24 348 рублей соответственно.

Что касается других регионов, то номинальные денежные доходы в расчёте на душу населения по итогам полугодия следующие: Ульяновской области — 28 125 рублей, Удмуртии — 28 014 рублей, Кировской области – 27 222 рубля, Оренбуржье – 26 605 рублей, Саратовской области – 26 161 рубль, Пензенской области – 26 030 рублей.

Отметим, что денежные доходы населения в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличились во всех регионах Поволжья, более всего — в Татарии (+17,9%), менее всего — в Пензенской области (+10,3%).