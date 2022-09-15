Пекин, , 08:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова послом в Китае, сообщило посольство России в Китае, подтвердив это газете Global Times 13 сентября По словам китайских экспертов, это назначение сигнализирует о том, что Россия высоко ценит стратегические отношения с Китаем в условиях обострения международной ситуации и что Россия действительно движется на восток, а не просто смотрит на восток, учитывая санкции и подавление Запада, сообщает газета Global Times.

Игорь Моргулов Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем, предшественник Моргулова Андрей Денисов в последние дни был принят многими высокопоставленными китайскими чиновниками, которые все выразили признательность за его вклад в двусторонние связи во время его службы. Эксперты отметили, что хорошая дружба между Россией и Китаем также нашла отражение во всевозможных похвалах, исходящих от китайских лидеров и официальных лиц в последние недели. Редко можно увидеть, чтобы правительство так часто принимало уходящего посла. Согласно открытой информации о новом после, Моргулов обладает большим опытом решения вопросов, связанных с Китаем.

Моргулов окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он свободно владеет китайским и английским языками, сообщается на сайте Российского совета по международным делам (РСМД), некоммерческого академического и дипломатического аналитического центра. Моргулов является членом РСМД. Он работает в Министерстве иностранных дел Российской Федерации с 1991 года.

Моргулов был назначен заместителем министра иностранных дел в декабре 2011 года и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Он занимал различные дипломатические посты в Министерстве иностранных дел, а также за рубежом, в том числе в Китае, США и Японии. С 2006 по 2009 год он был советником Посольства Российской Федерации в Китае.

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь назвал Моргулова «абсолютной китайской рукой»

Моргулов часто появлялся и выступал с речами, связанными с Китаем, на встречах и семинарах, где присутствовали китайские ученые, когда он работал в посольстве России в Пекине. По словам Яна, он поддерживает очень хорошие личные отношения со многими китайскими учеными. Назначение Моргулова послом России в Китае является показателем того, насколько Россия ценит поддержание стратегических отношений с Китаем и преимущества углубления китайско-российской всеобъемлющей стратегической координации, сказал Ян.

В апреле Моргулов заявил СМИ, что за последние 30 лет Россия всегда придерживалась дипломатической политики поддержания стратегического партнерства с Китаем. Китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Две страны сохранили многовековую дружбу. Поскольку дружба основана на совпадении основных интересов друг друга, на нее не повлияют изменения во внешней среде, цитируют СМИ Моргулова.

Назначение Игоря Моргулова, дипломата-тяжеловеса, который более 10 лет занимал пост заместителя министра иностранных дел России и хорошо знаком с вопросами, связанными с Китаем, должно было быть принято после серьезных размышлений на фоне нынешней напряженности в отношениях России с Западом, сказал директор Института евразийских исследований в Китайском институте современных международных отношений Дин Сяосин.

Дин сказал Global Times, что нынешняя обостряющаяся международная ситуация заставила Россию сменить свою внешнюю стратегию с «мягкого взгляда на восток» на движение на восток для углубления отношений и сотрудничества с Китаем, Индией и странами Юго-Восточной Азии.

«Стратегическая корректировка России определяет одну из самых важных миссий для ее нового посла в Китае: продолжать углублять российско-китайские отношения», — отметил Дин.

Дальний Восток России видит огромные возможности, открывающиеся благодаря более тесному китайско-российскому сотрудничеству, поскольку экономический поворот России в Азию получил внезапный импульс на фоне эскалации санкций со стороны Запада в связи с конфликтом на территории бывшей УССР, заявили делегаты и представители на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2022 года, который состоялся ранее в этом месяце во Владивостоке.

Ускоряющийся поворот России на Восток также меняет геополитический ландшафт, поскольку формирование многополярного мира необратимо. Китай будет укреплять сотрудничество с Россией и работать вместе с другими членами международного сообщества, чтобы способствовать многополярности мира, заявили китайские эксперты.

Китай остается крупнейшим торговым партнером и источником иностранных инвестиций для российского Дальнего Востока. По словам генерального консула Генерального консульства Китая во Владивостоке Пяо Янфаня, товарооборот между Дальним Востоком России и Китаем в 2021 году достиг $13,89 млрд, увеличившись на 28% в годовом исчислении.

Через несколько минут после того, как посольство России в Пекине объявило о назначении Моргулова новым послом, китайские пользователи сети начали оставлять приветственные комментарии под постом на похожей на Twitter платформе социальных сетей Sina Weibo.

«Добро пожаловать, посол! Желаю Китаю и России наслаждаться давней дружбой и взаимовыгодным сотрудничеством», — написал пользователь сети Weibo. Другой пользователь сети написал, что он надеется, что Моргулов сможет «вывести китайско-российское стратегическое партнерство на более высокий уровень».

Предшественник Моргулова, 61-летний Андрей Денисов, занимал этот пост девять лет. Он пользовался большим уважением в Китае и получил широкую оценку китайских официальных лиц за его выдающийся вклад в укрепление двусторонних отношений. Во время встречи 31 августа с уходящим послом России председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу, высоко оценил вклад Денисова в двустороннюю дружбу.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи также встретился с Денисовым. Он отметил, что Китай готов работать с Россией, чтобы сделать стратегическую координацию на высоком уровне между двумя странами более конкретной, защитить общие интересы двух сторон и сделать международный порядок более справедливым, сообщило в понедельник информационное агентство Синьхуа.

Ян Цзечи, также являющийся директором Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, высоко оценил позитивный вклад Денисова в содействие здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений, сообщает агентство Синьхуа.

Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И 2 сентября также встретился с уходящим послом России в Китае Денисовым и высоко оценил выдающуюся работу Денисова по продвижению китайско-российского сотрудничества и укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя народами за последние 10 лет.

Ван сказал, что Денисов — хороший друг, старый друг и настоящий друг китайского народа. За последние 10 лет Денисов проделал большую эффективную работу по развитию сотрудничества между Китаем и Россией в различных областях и укреплению дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов обеих сторон, поддержание международной справедливости и правосудия. Ван также сказал, что ожидается его дальнейший вклад в развитие двусторонних связей.