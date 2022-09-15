Челябинск, , 08:23 — REGNUM В Челябинской области за 31 августа — 13 сентября отмечено подорожание сахара. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В среднем килограмм стал дороже на 2,41%. В стоимостном выражении прирост составил 1,63 рубля.

0,6 кг. хлеба подорожало на 1,95% или на 0,87 рубля. А молоко 2,5-3,2% жирности в полиэтиленовой плёнке поднялось в цене на 1,64% или на 1,02 рубля.

Всего из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов питания восемь подорожали, а шесть подешевели. Среди последних оказались картофель, капуста белокочанная свежая и соль поваренная пищевая.