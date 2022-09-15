Хайфа, Израиль, 15 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Французский ПСЖ одержал победу над израильским «Маккаби Хайфа» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

В составе ПСЖ голы забили нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. У «Маккаби» отличился полузащитник Тьяронн Чери.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в группе D, на счету команды шесть очков. «Маккаби» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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