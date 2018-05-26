Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября поставки российского газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. По словам источника, с поставками российского газа в Турцию проблем нет.

Напомним, ранее турецкое издание Haberler сообщило, что лидеры стран Балканского полуострова попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде поставки российского природного газа во избежание проблем в зимний период.