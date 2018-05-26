Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября поставки российского газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. По словам источника, с поставками российского газа в Турцию проблем нет.
Напомним, ранее турецкое издание Haberler сообщило, что лидеры стран Балканского полуострова попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде поставки российского природного газа во избежание проблем в зимний период.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 15 по 16 сентября в узбекском городе Самарканд. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде 15–16 сентября, будут заложены основы политики противостояния глобальному доминированию Запада. Об этом заявил директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев, передаёт Podrobno. uz.
По его словам, в противовес коллективному Западу во главе с США формируется дееспособный блок, который имеет возможность и готов противостоять ему в глобальном масштабе.
С рабочим визитом в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Самарканде, вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 15 сентября сообщает агентство БелТА.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистан», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что самолёт с белорусским лидером на борту произвёл вылет из аэропорта Болбасово под Оршей.
Для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ситуация в Афганистане остаётся важным вопросом. Об этом 15 сентября на брифинге в преддверии саммита в Самарканде заявила постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина.